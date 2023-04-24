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Это вам не IP68: АвтоВАЗ показал тесты автомобилей Lada на водонепроницаемость

Автомобили Lada проходят строгую проверку на водонепроницаемость после сборки на заводе. В 2020 году компания установила современную дождевальную камеру, которая тестирует герметичность каждого автомобиля, сходящего с конвейера.

АвтоВАЗ показал тесты автомобилей на водонепроницаемость
©  Lada

Дождевальная камера позволяет проверить до 150 автомобилей в час, проводя каждый автомобиль внутри на протяжении 2,5 минут. В течение этого времени вода под давлением направляется на оконные и дверные уплотнители, места нанесения мастики и другие потенциально уязвимые места.

Что интересно, вода в камере используется многократно, и её замена происходит лишь раз в 3-4 недели в соответствии с принципами экологической ответственности.

Lada

Представители Lada отметили, что подобные проверки «являются важным шагом для обеспечения надёжности и долговечности» автомобилей бренда. Благодаря данному процессу покупатели могут быть уверены в качестве своего автомобиля и его способности выдерживать любую непогоду.

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