Корея запретила импорт авто в Россию

С 28 апреля 2023 года Южная Корея усилит экспортный контроль в отношении товаров, отправляемых в Россию и Республику Беларусь. Список товаров с ограничением на экспорт расширят с 57 до 798 позиций, которые касаются в том числе и автомобильного сектора.

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Новые позиции включают в себя промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, в том числе сами автомобили, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них, а также сапфиры и рубины. Конкретный список товаров Министерством торговли Южной Кореей пока не опубликован.

В ведомстве объяснили свой шаг тем, что товары из списка являются товарами двойного назначения и могут быть применены Россией и Белоруссией в военных целях. Правда, в Министерстве торговли Южной Кореи оговорились, пишет агентство Yonhap, что будет проводиться индивидуальный анализ "исключительных случаев" экспорта в нашу страну и соседнюю республику.