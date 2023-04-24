$81.49-0.1389.35-0.11
1 час назад

Россия останется без корейских авто и запчастей к ним

Российская Газета

С 28 апреля 2023 года Южная Корея усилит экспортный контроль в отношении товаров, отправляемых в Россию и Республику Беларусь. Список товаров с ограничением на экспорт расширят с 57 до 798 позиций, которые касаются в том числе и автомобильного сектора.

Корея запретила импорт авто в Россию
Фото: UnsplashUnsplash

Новые позиции включают в себя промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, в том числе сами автомобили, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них, а также сапфиры и рубины. Конкретный список товаров Министерством торговли Южной Кореей пока не опубликован.

В ведомстве объяснили свой шаг тем, что товары из списка являются товарами двойного назначения и могут быть применены Россией и Белоруссией в военных целях. Правда, в Министерстве торговли Южной Кореи оговорились, пишет агентство Yonhap, что будет проводиться индивидуальный анализ "исключительных случаев" экспорта в нашу страну и соседнюю республику.

В России Hyundai имеет автосборочный завод и завод по производству двигателей, расположенных в Санкт-Петербурге. В настоящее время оба находятся в режиме простоя. В феврале появилась информация, что автосборочный комплекс может быть продан собственнику из Казахстана.

Автоновости,Hyundai,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий