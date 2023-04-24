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1 час назад

Новый Aurus Senat на водороде представят в ОАЭ в конце 2023 года

Газета.Ru

ФГУП «НАМИ» планирует привезти водородный Aurus Senat на международный саммит по экологии в Объединенные Арабские Эмираты в конце 2023 года. Об этом сообщил гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров, передает ТАСС.

Новый Aurus Senat на водороде представят в ОАЭ в конце 2023 года
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

По словам Назарова, водородный Aurus Senat будет отличаться от того, который был представлен на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге летом 2022 года.

«Это Senat будет водородный, но как бы следующая версия, уже не тот. Там уже ячейки другие и он уже в более зрелой версии», — отметил он.

Также гендиректор ФГУП «НАМИ» рассказал, что сейчас идет разработка автомобилей с силовой установкой в виде последовательного гибрида, в котором двигатель внутреннего сгорания напрямую не соединен с колесами и выступает в качестве генератора.

Водородный седан Aurus Senat, представленный летом прошлого года, был оснащен комбинированной силовой установкой с двумя электромоторами и двигателем на водородном топливе. Машина может проехать на одной заправке до 600 км. От 0 до 100 км/ч седан разгоняется за 4 секунды. Примерно 80% деталей в силовой установке — отечественного производства.

Ранее сообщалось, что НАМИ планирует начать выпуск бронированных внедорожников Aurus для коммерческих клиентов.

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