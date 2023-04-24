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1 час назад

Линейка Aurus может пополниться яхтами класса люкс

Алиса Селезнёва

ФГУП «НАМИ» ведет переговоры с несколькими компаниями о расширении линейки бренда Aurus люксовыми яхтами. Об этом рассказал гендиректор компании Федор Назаров в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром» в Ташкенте, пишет ТАСС.

Линейка Aurus может пополниться яхтами класса люкс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, мы сейчас ведем переговоры с несколькими компаниями», - пояснил он, подтвердив, что в них принимает участие и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

При этом Федор Назаров подчеркнул, что пока рано говорит о сроках появления яхт под брендом Aurus.

«Пока еще переговоры ведем. После переговоров еще создание несколько лет займет. <..> Это яхты класса люкс», - отметил он.

Ранее стало известно, что рынок новых люксовых автомобилей в России за первые два месяца 2023 года упал на 52,5%. По данным «ППК», за январь и февраль 2023 года в РФ приобрели всего 56 автомобилей сегмента Luxury, среди них было пять Aurus. Больше всего люксовых автомобилей было куплено в Москве — 84% от общего числа.

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