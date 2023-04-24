Omoda выводит на российский рынок седан гольф-класса S5

Китайский седан Omoda S5 - конкурент Lada Vesta и "Москвича 6"
Еще недавно выбор седанов на российском рынке ограничивался моделями Lada, но вот представлена очередная новинка из Поднебесной. Седан Omoda S5 оказался дороже большинства своих китайских "одноклассников", однако главными конкурентами в сегменте станут Lada Vesta NG и "Москвич 6".
Новая мода
Китайская марка Omoda, которая буквально выстрелила на нашем рынке с компактным кроссовером C5, выводит свою вторую модель - седан гольф-класса S5. В Китае он продается под материнским брендом Chery под названием Arrizo 5 Plus, а на некоторых экспортных рынках известен как Chery Arrizo 6 Pro.
Седан Omoda S5 построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X. Длина автомобиля составляет 4644 мм, а колесная база равна 2650 мм. Спереди установлена независимая подвеска, типа McPherson, сзади - полузависимая, пружинная с гидротелескопическими амортизаторами.
"Новинка может повторить успех модели С5. Ниша седанов гольф-класса на российском рынке начинается постепенно заполняться, но дефицит в данном сегменте по-прежнему острый, поэтому появление этой модели придется очень кстати. Доли С5 и S5 в общем объеме продаж бренда к концу года могут сравняться. При удачном старте перевес может быть даже в пользу седана", - комментирует руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев.
Седан Omoda S5 уже в мае поступит в продажу в трех комплектациях - Life, Tech и Ultra - по цене от 2,16 млн рублей до 2,47 млн рублей. В базовой версии автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Более производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях, начиная с комплектации Tech (от 2,27 млн руб.).
"Конечно, когда автомобиль покупают для личного пользования, хочется и комплектацию богаче и лошадиных сил больше. Но нужно учесть, что Omoda S5 - это очень молодежная модель и будет зачастую первой машиной для молодых автомобилистов, поэтому и базовый мотор в 113 л.с. станет в этом случае только плюсом с точки зрения безопасности вождения", - рассуждает руководитель группы развития новых брендов ГК "АвтоСпецЦентр" Ольга Михайлова.
По мнению Александра Корнева, самой востребованной будет средняя комплектация Tech ввиду того, что она максимально сбалансирована по цене и набору опций, который предлагает производитель за эти деньги. При этом S5 выигрывает у своих конкурентов по уровню оснащения и технологичности.
На смену "Королле"
Между тем, новинка оказалась несколько дороже своих немногочисленных соперников. Так, седан Kaiyi E5 на сегодняшний день предлагается только в максимальной комплектации за 1,96 млн рублей, BAIC U5 Plus скоро поступит в продажу по цене от 1,7 млн рублей, а вот лифтбек Changan Uni-V стоит 2,63 млн рублей. Кроме того, конкурентами Omoda S5 станут седаны Lada Vesta NG, Chery Arrizo 8, а также "Москвич 6", которые один за другим выйдут на российский рынок до осени 2023 года.
"Omoda S5 - это автомобиль, который относится к классу семейных седанов. Что касается конкуренции, то, вероятнее всего, открытого "противостояния" не будет. Новинка займет нишу Kia Cerato или Hyundai Elantra. Если же сравнивать с китайскими седанами, такими как Kaiyi E5 или BAIC U5 Plus, то тут главными станут два вопроса: стоимость и надежность-оснащение.
Кто-то будет выбирать более доступные варианты, а кто-то будет готов доплатить за дополнительные опции. Сейчас, когда на отечественном рынке не так много новых моделей авто, говорить о сильной конкуренции нет смысла. Спрос высок, и каждый автомобиль найдет своего покупателя. Поэтому можно смело предположить, что седан Omoda S5, также как и кроссовер C5, станет своеобразным бестселлером", - резюмирует руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.