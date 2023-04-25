Гасилин рассказал, у кого в «Зените» был самый элитный автомобиль

А самые скромные машины были у Денисова. Он мог позволить себе все, но ездил на машине, которую выдавал клуб. Красавец! Зато у него сейчас всё хорошо. Так же и Анюков — играл, зарабатывал, тихо спокойно. Ни одного интервью вам не даст. И у него сейчас всё круто, даже после завершения карьеры. Занимается бизнесом», — приводит слова Гасилина «Sport 24».