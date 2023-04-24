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Современный и недорогой: еще один конкурент нового КАМАЗа

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Этот Sitrak гораздо проще навороченного Shacman X6000, но именно этим и интересен.

У нового КАМАЗа появился еще один конкурент
© За рулем

В России появляется все больше китайских магистральных тягачей, и недалек тот день, когда они составят реальную конкуренцию российскому грузовому автопрому.

Причем машины эти очень разные: если Shacman X6000 можно условно отнести к люкс-сегменту, то новенький Sitrak нацелен на более доступный сегмент.

Кабина – чуть ниже, чем у Шакмана: потолок над самой макушкой. Тем не менее, пространства хватает, и спальных мест – также два.

На нижней полке есть климатический блок, с которого можно управлять стеклоподъемниками и люком в крыше. В этом же блоке есть USB-порт, а еще два находятся рядом с рычагом КП и под центральным монитором.

Интерьер – из простых, местами даже откровенно дешевых материалов, но все функционирует, все на своих местах и все вполне удобно.

А что по технике? Смотрим полный видеообзор:

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