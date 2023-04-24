Polestar нашел применение бывшему заводу Saab

Шведско-китайский производитель электрокаров Polestar займет бывший завод Saab.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Предприятие в шведском городе Трольхеттан, которое прежде принадлежало Saab, будет частично переоборудовано под центр исследований и разработок Polestar. Как сообщает Automobilwoche, там будут испытывать силовые установки для двух новых моделей, лифтбека Polestar 5 и родстера Polestar 6. Первый появится на рынке в следующем году, а второй придется подождать еще пару лет.

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Марка Polestar, входящая в Volvo Car, которая, в свою очередь, принадлежит китайскому холдингу Geely, расширяет сеть центров исследований и разработок. Новый центр откроется на базе бывшего завода Saab в Швеции и займет 15 тысяч квадратных метров. Там будут создаваться и тестироваться электромоторы и тяговые батареи для будущих моделей Polestar, а именно электромобилей с индексами 5 и 6.

Motor.ru / Polestar 5

Motor.ru / Polestar 6

О лифтбеке Polestar 5 известно, что в его основу ляжет алюминиевое шасси, а в движение его будет приводит двухмоторная силовая установка мощностью около 900 лошадиных сил. За основу была взята платформа Scalable Platform Architecture, на которой базируется и кроссовер Polestar 3.

Разработка модели ведется параллельно в нескольких исследовательских центрах Polestar, в Великобритании и Швеции — компания располагает центром в Гетеборге в непосредственной близости от Трольхеттана. Производство Polestar 5 организуют на заводе в китайском Чунцине, сборка стартует в 2024 году.

Там же будут производить и родстер Polestar 6, весь первый тираж которого (500 экземпляров) был забронирован еще осенью 2022 года. По предварительным данным, цена модели составит около 200 тысяч долларов, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет чуть больше 16 миллионов.