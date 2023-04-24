В Россию привезли гибридные кроссоверы Hyundai Kona 2023

В России в продаже появился новый гибридный автомобиль бренда Hyundai. Кроссовер предлагается с хорошей технической начинкой и богатым оснащением.

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Одна из компаний в Санкт-Петербурге выставила на продажу автомобиль Hyundai Kona. Известно, что доставка транспорта осуществлялась по схеме параллельного импорта. За такой кроссовер продавец запрашивает 3 259 000 рублей.

В оснащении автомобиля предусматривается электрическая силовая установка и бензиновый двигатель. Общая производительность равна 106 л.с. Несмотря на небольшую мощность, модель готова расположить к себе покупателей. Продавец обращает внимание на небольшой расход топлива, который составляет всего 5 литров на 100 км.

Автомобиль оснащен передними ведущими колесами и роботизированной коробкой передач на 6 ступеней. В салоне используется головное устройство с экраном диагональю 10.25 дюйма. Известно, что предусмотрено подключение к сервисам Apple CarPlay и Android Auto.

В списке опций заявлено много электрических регулировок. Для удобства пользователей предусматривается беспроводная зарядка для гаджетов. В оснащении есть и современные ассистенты водителя - функция удержания транспорта в полосе, голосовое управление настройками и автоматическое предупреждение столкновения. Передние кресла в салоне оборудованы системой подогрева и вентиляции. Задние кресла используют только подогрев.