Водитель отказался от теста на трезвость и поджег форму на полицейском

Инцидент произошел в городе Лукоянов. Павел Ефремов ехал пьяный за рулем, когда его остановили инспекторы ДПС . Водитель отказался проходить тест на трезвость, полицейским пришлось применить силу, чтобы посадить его в патрульный автомобиль.

В этот момент к автоинспекторам подошел участковый ПДН, который проезжал мимо. Он заблокировал собой дверь машины, чтобы Ефремов не сбежал. Через открытое окно задержанный высунул руку с зажигалкой и чиркнул по надписи «Полиция» на форме участкового, который стоял к нему спиной, после чего прокричал «Отойди! Подожгу тебя сейчас!»