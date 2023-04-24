Компания Cupra представила новый кроссовер Tavascan

Компания Seat представила новый электрический кроссовер Tavascan под брендом Cupra. Новинка, спроектированная и разработанная в Испании, будет выпускаться на заводе Volkswagen в Китае, сообщила пресс-служба производителя.

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Габариты Cupra Tavascan составляют 4644x1861x1597 мм при колесной базе 2766 мм. Кроссовер немного длиннее и ниже, чем Volkswagen ID.4, но имеет такую же колесную базу. Кроссовер в самой дорогой модификации оснащен силовой установкой с двумя моторами (335 л.с.; 679 Нм) и полным приводом, которая позволяет разоняться от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунды. Такой автомобиль способен преодолеть до 520 км на одном заряде батареи.

Cupra Tavascan получил диски размерностью от 19 до 21 дюйма, цифровую приборную панель (5,3 дюйма) с проекционным дисплеем с дополненной реальностью, дисплей мультимедиа диагональю 15 дюймов с возможностью настройки виджетов на экране, сенсорные панели для регулировки громкости и системы климат-контроля, а также аудиосистему с 12 динамиками.

Cupra