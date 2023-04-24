$81.49-0.1389.35-0.11

Компания Cupra представила новый кроссовер Tavascan

Компания Seat представила новый электрический кроссовер Tavascan под брендом Cupra. Новинка, спроектированная и разработанная в Испании, будет выпускаться на заводе Volkswagen в Китае, сообщила пресс-служба производителя.

Компания Cupra представила новый кроссовер Tavascan
© Cupra

Габариты Cupra Tavascan составляют 4644x1861x1597 мм при колесной базе 2766 мм. Кроссовер немного длиннее и ниже, чем Volkswagen ID.4, но имеет такую же колесную базу. Кроссовер в самой дорогой модификации оснащен силовой установкой с двумя моторами (335 л.с.; 679 Нм) и полным приводом, которая позволяет разоняться от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунды. Такой автомобиль способен преодолеть до 520 км на одном заряде батареи.

Cupra Tavascan получил диски размерностью от 19 до 21 дюйма, цифровую приборную панель (5,3 дюйма) с проекционным дисплеем с дополненной реальностью, дисплей мультимедиа диагональю 15 дюймов с возможностью настройки виджетов на экране, сенсорные панели для регулировки громкости и системы климат-контроля, а также аудиосистему с 12 динамиками.

Cupra

В список систем помощи водителю вошли адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, функция помощи при парковке, система удержания в полосе и прочие опции. Производство кроссоверов начнется в 2024 году, Cupra планирует продавать более 50 тыс. машин Tavascan в год.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий