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«Газик» в Америке: старый советский внедорожник продали с аукциона за 16 тысяч долларов

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Несколько дней назад на американском аукционном сервисе Bring A Trailer выставили на продажу советский внедорожник ГАЗ-69. В итоге стартовая цена машины выросла впятеро.

Старый советский «Газик» продали в США на аукционе за 16 тысяч долларов
© Wroom.ru

Этот зелёный армейский внедорожник, выпущенный в 1960 году, долгие годы «служил» в Восточной Германии. После списания машина попала в частные руки, а затем оказалась в США, в штате Мэриленд. Пробег автомобиля — всего 614 км.

Wroom

Уже в Америке «Газик» получил новую обивку сидений, также специалисты привели в порядок карбюратор и тормозную систему внедорожника. Итог — на фотографиях в галерее: несмотря на возраст ГАЗ-69 выглядит свежо. На кузове есть лишь несколько небольших очагов ржавчины.

Для машины сделали новый тент, который можно поставить вместо оригинального брезентового

Стартовая цена машины составляла 3000 долларов. В течение нескольких стоимость понемногу поднималась, а в последний день аукциона развернулась настоящая битва за «Газик»: цена взлетела с 6300 до 16000 долларов! Получается, что за автомобиль заплатили около 1,3 млн рублей по курсу.

Wroom

Внедорожник ГАЗ-69 выпускался с 1952 до 1973 года: первое время модель делали на Горьковском автозаводе, позже производство перенесли в Ульяновск. Полноприводный автомобиль оснащался четырёхцилиндровым бензиновым мотором объёмом 2,1 литра (52 л. с.) и трёхступенчатой коробкой передач. За двадцать лет на двух заводах было выпущено почти 635 тысяч экземпляров модели.

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