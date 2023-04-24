За одну ночь экоактивисты спустили шины у 43 внедорожников

В одном из районов Бостона экоактивисты Tire Extinguishers провели своеобразную акцию протеста: за ночь на 43 внедорожниках были спущены колёса. Определить, чьих рук дело, полиции не составило следа, так как неравнодушные борцы против изменения климата оставляли на "месте преступления" листовки.

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В листовках была прописана цель акции: обездвижить большие транспортные средства, выделяющие парниковые газы, разрушающие тем самым экологию и приводящие к необратимым изменениям климата.

У любителей спускать колёса есть собственный сайт, на котором поясняется, что внедорожники - опасное транспортное средство, которым нет места в городе: городу нужны альтернативные, более экологичные виды транспорта. Конечная цель кампании: признать внедорожники вне закона и добиться увеличения финансирования проектов по развитию общественного транспорта.

Участники Tire Extinguishers не лишены благородства: говорят, они не трогают автомобили инвалидов. Но с этим у активистов вышел прокол: один из людей с ограниченными возможностями заявил Boston 25 News, что из-за спущенных колёс не смог добраться до врача вовремя.

Впрочем, активисты говорят, что не трогают электрокары, хотя были случаи, когда без давления в шинах оставались большие электрические внедорожники. Тогда это объяснялось тем, что такие машины являются нерациональными для города.