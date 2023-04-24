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Экоактивисты спустили шины у 43 внедорожников за ночь

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В одном из районов Бостона экоактивисты Tire Extinguishers провели своеобразную акцию протеста: за ночь на 43 внедорожниках были спущены колёса. Определить, чьих рук дело, полиции не составило следа, так как неравнодушные борцы против изменения климата оставляли на "месте преступления" листовки.

За одну ночь экоактивисты спустили шины у 43 внедорожников
© Российская Газета

В листовках была прописана цель акции: обездвижить большие транспортные средства, выделяющие парниковые газы, разрушающие тем самым экологию и приводящие к необратимым изменениям климата.

У любителей спускать колёса есть собственный сайт, на котором поясняется, что внедорожники - опасное транспортное средство, которым нет места в городе: городу нужны альтернативные, более экологичные виды транспорта. Конечная цель кампании: признать внедорожники вне закона и добиться увеличения финансирования проектов по развитию общественного транспорта.

Участники Tire Extinguishers не лишены благородства: говорят, они не трогают автомобили инвалидов. Но с этим у активистов вышел прокол: один из людей с ограниченными возможностями заявил Boston 25 News, что из-за спущенных колёс не смог добраться до врача вовремя.

Впрочем, активисты говорят, что не трогают электрокары, хотя были случаи, когда без давления в шинах оставались большие электрические внедорожники. Тогда это объяснялось тем, что такие машины являются нерациональными для города.

В декабре 2022 года движение Tire Extinguishers взяло на себя ответственность за "крупнейшую скоординированную глобальную акцию против автомобилей с высоким содержанием углерода в истории", во время которой за ночь в 18 странах мира были обездвижены 900 машин.

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