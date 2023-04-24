Автомобили LADA Granta снова начали красить в черный цвет

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, автомобили LADA Granta вновь начали окрашиваться в цвет черной эмали. Об этом компания АВТОВАЗ заявила в инсайдерском сообществе.

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Стоит отметить, что последнее время модель окрашивалась и выпускалась только в белом цвете. Также известно, что эти автомобили сходят с конвейера без электроусилителя рулевого колеса.