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35 минут назад

На заводе «Москвич» запустили главный конвейер

Российская Газетаиещё 2

Компания "Москвич" объявила, что на заводе бренда запущен главный конвейер. Это, как отметили в пресс-службе марки, важный этап развития производства.

На заводе «Москвич» запустили главный конвейер
Фото: Пресс-служба завода «Москвич»Пресс-служба завода «Москвич»

Теперь на предприятии собирают машины на полностью автоматизированной линии длиной 480 метров, производительность цеха сборки увеличилась больше, чем в 2 раза. Кроме того, "Москвич" начал подготовку производства к старту мелкоузловой сборки.

Работа основного конвейера позволит увеличить количество операций на производстве, подключить процессы сварки и окраски, оперативно внедрять любые изменения и привлекать больше локальных поставщиков, добавили в компании.

Ожидается, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году - не менее 100 тысяч машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем.

Ранее "РГ" сообщала, что у "Москвича 3" появилась новая версия: в ней есть обогрев сидений и цифровая приборка. Стоимость кроссовера в комплектации "Комфорт" начинается от 2 250 000 рублей.

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