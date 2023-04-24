После дебюта в Шанхае Wey Lanshan начали продавать в России

Новый китайский кроссовер бренда Wey появился на рынке России. Автомобиль может составить конкуренцию немецкому премиум-классу.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

В России официально началась продажа новых паркетников Wey Lanshan, которые разрабатывались компанией Great Wall Motors. Модель уже сравнивают с известными BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Этот кроссовер объединяет в себе лучшее от электрокаров и бензиновых автомобилей. Дебют модели состоялся в рамках автосалона в Шанхае.

Эксперты в списке достоинств нового Wey Lanshan отмечают комфортабельный и функциональный салон, панорамную крышу и кожаную отделку. Производитель почти не использует физические кнопки управления на передней панели.

Старт продаж нового кроссовера в России считается уникальным событием, так как данная модель еще не предлагается на рынке Китая. Стоимость начинается от 5 250 000 рублей. Топовая комплектация паркетника оценивается в 5 800 000 рублей. Высокая стоимость объясняется использованием дорогостоящей гибридной платформы.

В базовой комплектации автомобиль предлагается с системой переднего привода. Электромотор в оснащении выдает максимальные 330 л.с. Чтобы разогнаться до 100 км/час, требуется 9.8 секунды. В топовой версии паркетник использует систему полного привода. Здесь используется 2 электромотора мощностью 517 л.с. Разгоняться до 100 км/час машина в таком исполнении способна за 4.7 секунды.