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Hyundai собирается на Луну

Hyundai совместно с корейскими аэрокосмическими компаниями приступила к созданию экспериментальной модели лунохода. Инженеры предполагают, что первый испытательный цикл будет завершен во второй половине 2024 года, а действующая модель появится в 2027 году.

Hyundai собирается на Луну
© За рулем

Для аппарата для исследования лунной поверхности группе нужны разработки Kia и Hyundai в области робототехники и автономного вождения (камера, лидар), двигательная установка (двигатель, колеса, шасси) и технология зарядки (солнечная панель, аккумулятор), а также робот.

Робот – это мобильная платформа, оснащенная различными технологиями для копания, выемки грунта и исследования человеком лунной поверхности.

Чтобы выдерживать экстремальные условия на Луне, луноход будет иметь функции управления температурой и радиационный экран.

Планируется посадить марсоход вблизи южного полюса Луны после завершения этапов разработки и тестирования.

Автономное транспортное средство на солнечных батареях будет весить около 70 кг.

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