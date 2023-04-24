Hyundai к 2030 году намерен стать одним из мировых лидеров в производстве электромобилей

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Hyundai намерен появиться среди лидеров в отрасли электрических автомобилей. Отмечается, что компания заявила о том, что к 2030 году хочет попасть в тройку крупнейших производителей электрокаров.
Эксперты не поняли, что именно это означает и с какими компаниями китайский бренд будет конкурировать. Возможно, компания будет стремиться в ТОП-3 по Китаю и соревноваться в продажах с Shanghai Automotive Industry Corporation. Также можно предположить, что бренд хочет стать лучшим по всему миру, а тогда главным конкурентом будет Tesla.
Источник спросил, кого Hyundai считает здесь своим конкурентом. Представитель корейского концерна Сеён Чой заявил Car and Driver: «Мы не комментируем других автопроизводителей».