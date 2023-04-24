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Названы бренды, выпускающие самые надежные автомобили

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Издание HotCars, проанализировав отчёты агентств, составляющих рейтинги удовлетворённости потребителей, опубликовало список автомобильных марок, под которыми выпускаются самые надёжные автомобили.

На десятой строчке - американский Lincoln с 54 баллами из ста. Одна из самых надёжных моделей, которая помогла "Линкольну" попасть в топ Consumer Reports, - Corsair, также неплохо оценивают Navigator и MKZ. Такую же оценку получила марка Kia, примером надёжности могут считаться Carnival, EV6 и Telluride.

Следующие два места - у японских брендов: Acura, которая заняла восьмое место с 57 баллами, и Subaru с 59 очками.

Шестая строчка рейтинга надёжности HotCars - у Audi, набравшего 60 баллов. Наиболее беспроблемными являются модели Audi A3, A4 и уходящее на пенсию в этом году спорткупе TT.

Honda Accord, Accord Hybrid, Passport и Civic помогли японской марке занять пятое место с оценкой 62 балла. Чуть лучше выступила BMW - 65 баллов, такая же оценка у японской Mazda. Их расположили на четвёртом и третьем местах соответственно.

"Серебро" досталось Lexus - 72 балла. Отмечается, что это единственный бренд, модели которого оценены выше среднего, превзойдя в этом отношении материнскую Toyota, которая, между тем, стала лидером рейтинга HotCars, набрав тоже 72 балла.

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