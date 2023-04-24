Роскошный Toyota Century впервые сфотографировали на дороге

Опубликованы первые шпионские снимки ультрароскошного внедорожника Toyota Century.

Фотографии были опубликованы на форуме Autospy, на них обратил внимание портал CarExpert. Слухи о внедорожнике, который станет частью семейства Century, появились еще осенью прошлого года — тогда сообщалось, что Toyota разрабатывает внедорожную модель, по роскоши не уступающую Rolls-Royce Cullinan. А теперь японская марка, если верить шпионам, вывела новинку на тесты.

На снимках, качество которых оставляет желать лучшего, можно рассмотреть корму полноразмерного внедорожника с «квадратным» дизайном кузова и прямоугольными блоками задних фонарей. На одной из фотографий засветилась радиаторная решетка и двухуровневый блок передней оптики. Ожидается, что стилистически крупный внедорожник будет перекликаться с одноименным седаном.

Motor.ru / Шпионская фотография Toyta Century SUV

Motor.ru / Неофиальный рендер Toyta Century SUV

По слухам, Century SUV — а именно так модель окрестили зарубежные СМИ — превзойдет по габаритам Land Cruiser 300 и будет достигать в длину 5,2 метра, а на заднем ряду установят два раздельных кресла повышенного комфорта на манер Cullinan.

Инсайдеры прочат внедорожнику гибридную силовую установку на базе 3,5-литровой «шестерки». По другим данным, в ход могут пустить гибридную систему V6 i-Force Max, как у Tundra и Sequoia. В отличие от заднеприводного седана Century, внедорожник будет полноприводный.