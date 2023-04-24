$81.49-0.1389.35-0.11

Роскошный внедорожник Toyota Century впервые сфотографировали на дороге

Опубликованы первые шпионские снимки ультрароскошного внедорожника Toyota Century.

Роскошный Toyota Century впервые сфотографировали на дороге
© Motor.ru

Фотографии были опубликованы на форуме Autospy, на них обратил внимание портал CarExpert. Слухи о внедорожнике, который станет частью семейства Century, появились еще осенью прошлого года — тогда сообщалось, что Toyota разрабатывает внедорожную модель, по роскоши не уступающую Rolls-Royce Cullinan. А теперь японская марка, если верить шпионам, вывела новинку на тесты.

На снимках, качество которых оставляет желать лучшего, можно рассмотреть корму полноразмерного внедорожника с «квадратным» дизайном кузова и прямоугольными блоками задних фонарей. На одной из фотографий засветилась радиаторная решетка и двухуровневый блок передней оптики. Ожидается, что стилистически крупный внедорожник будет перекликаться с одноименным седаном.

Motor.ru / Шпионская фотография Toyta Century SUV
Motor.ru / Неофиальный рендер Toyta Century SUV

По слухам, Century SUV — а именно так модель окрестили зарубежные СМИ — превзойдет по габаритам Land Cruiser 300 и будет достигать в длину 5,2 метра, а на заднем ряду установят два раздельных кресла повышенного комфорта на манер Cullinan.

Инсайдеры прочат внедорожнику гибридную силовую установку на базе 3,5-литровой «шестерки». По другим данным, в ход могут пустить гибридную систему V6 i-Force Max, как у Tundra и Sequoia. В отличие от заднеприводного седана Century, внедорожник будет полноприводный.

Портал Best Car Web ранее утверждал, что Toyota Century SUV дебютирует в Японии в середине 2023 года и выйдет на местный рынок с примерной ценой 10-15 миллиона иен (6-9 миллиона рублей). Для сравнения, это в два-три раза дороже Toyota Land Cruiser 300, который стоит от 5,1 миллиона иен (три миллиона рублей).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий