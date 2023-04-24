Российские блогеры создали прозрачный мотор для "Жигулей"

На канале "Гараж 54" появилось новое видео, в котором блогеры продолжили серию смелых экспериментов. На этот раз из жидкого стекла они изготовили блок мотора от "Жигулей".

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Прозрачный двигатель был создан по просьбам подписчиков. При помощи силикона и исходного двигателя была создана силиконовая форма, в которую было залито "жидкое стекло" - этот материал выбрали по причине соответствия параметрам прочности, возможности выдерживать высокие температуры.

Ранее блогеры создали корпус коробки передач из оргстекла - но в случае с мотором от его применения отказались, так как оно склонно к растрескиванию и достаточно сложно в обработке.