Российские блогеры создали прозрачный мотор для "Жигулей"
На канале "Гараж 54" появилось новое видео, в котором блогеры продолжили серию смелых экспериментов. На этот раз из жидкого стекла они изготовили блок мотора от "Жигулей".
Прозрачный двигатель был создан по просьбам подписчиков. При помощи силикона и исходного двигателя была создана силиконовая форма, в которую было залито "жидкое стекло" - этот материал выбрали по причине соответствия параметрам прочности, возможности выдерживать высокие температуры.
Ранее блогеры создали корпус коробки передач из оргстекла - но в случае с мотором от его применения отказались, так как оно склонно к растрескиванию и достаточно сложно в обработке.
"Жидкое стекло" застывало в форме двое суток, после чего блогеры установили в отлитый блок "начинку" от настоящего, металлического двигателя. Главная интрига - как это всё будет работать. Проверить прозрачный мотор в деле "Гараж 54" планирует в следующих видео.