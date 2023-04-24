$81.49-0.1389.35-0.11

Российские блогеры создали прозрачный мотор для "Жигулей"

На канале "Гараж 54" появилось новое видео, в котором блогеры продолжили серию смелых экспериментов. На этот раз из жидкого стекла они изготовили блок мотора от "Жигулей".

Российские блогеры создали прозрачный мотор для "Жигулей"
© Скриншот с youtube.com

Прозрачный двигатель был создан по просьбам подписчиков. При помощи силикона и исходного двигателя была создана силиконовая форма, в которую было залито "жидкое стекло" - этот материал выбрали по причине соответствия параметрам прочности, возможности выдерживать высокие температуры.

Ранее блогеры создали корпус коробки передач из оргстекла - но в случае с мотором от его применения отказались, так как оно склонно к растрескиванию и достаточно сложно в обработке.

"Жидкое стекло" застывало в форме двое суток, после чего блогеры установили в отлитый блок "начинку" от настоящего, металлического двигателя. Главная интрига - как это всё будет работать. Проверить прозрачный мотор в деле "Гараж 54" планирует в следующих видео.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий