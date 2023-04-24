Российские дилеры начали предлагать седаны Changan Eado за 2,2 млн рублей

Автодилеры поставили в Россию китайские седаны Changan Eado Plus с бензиновым двигателем и их версии с электрической силовой установкой, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с предложениями автомобилей 2022 года выпуска размещены в классифайдах дилеров из Москвы и Севастополя.

Обе модификации Changan Eado продаются по цене от 2,2 млн рублей, на домашнем авторынке рестайлинговые модели второго поколения дебютировали в 2020 году. Бензиновая версия доступна с 1,4-литровым турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-диапазонным «роботом», а электрическая — с агрегатом мощностью 163 л.с. и батареей, которая позволяет преодолеть до 460 км на одном заряде. Привод только передний.

Габаритные размеры Eado составляют 4730 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1505 мм в высоту при колесной базе 2700 мм. Автомобиль почти на 10 см длиннее, чем Toyota Corolla с аналогичной колесной базой. В максимальной комплектации в салоне установлена центральная консоль с двумя экранами по 10 дюймов. В список опций входят панорамный люк, функция запуска мотора с кнопки, электронный ручной тормоз, система обзора на 360 градусов, климат-контроль и другие опции.