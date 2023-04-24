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28 минут назад

Завод «Москвич» запустил главный конвейер

Лера Букина

Завод «Москвич» объявил о запуске главного конвейера. Соответствующее заявление он сделал в официальном Telegram-канале.

Автомобили раньше производили лишь с помощью постовой сборки. Теперь машины будут собирать на автоматизированной линии 480 м. Это дало возможность нарастить вдвое производительность цеха сборки.

Кроме того, завод начал готовиться к началу мелкоузлового производства. Пресс-служба «Москвича» подчеркнула, что благодаря работе основного конвейера увеличится число операций на производстве.

Также это позволит оперативно внедрять любые изменения и привлекать больше локальных поставщиков, добавила компания.

Ранее гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин рассказал о гарантии на автомобили отечественного бренда «Москвич». По его словам, она составляет три года или 100 тысяч километров пробега.

Автоновости,Видео,Дмитрий Пронин,
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