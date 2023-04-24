В Китае создали еще один клон Ford F-Series

Еще один клон Ford F-Series из Китая: теперь от марки BYD
Компания BYD вывела на тесты новую модель - пикап с дизайном в стиле Ford F-Series. Премьера может состояться в течение этого года.
Технические подробности пока неизвестны. Ожидается, что новинка получит две версии - гибридную и чисто электрическую. В списке оснащения будут активная гидропневматическая подвеска, проекционный экран, салонное зеркало с функцией потокового воспроизведения.
Ранее BYD представила внедорожник U8 под премиум-суббрендом Yangwang, оснащённый 1100-сильной электрической силовой установкой, а во второй половине выйдет ещё одна модель - "батарейный" внедорожник SF, который будет конкурировать с G-Class.
В России автомобили марки BYD официально не представлены, но купить некоторые модели, в том числе электрокары и гибриды, можно у частников, ввозящих машины по параллельному импорту.