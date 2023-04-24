Cupra представила виртуальный электрокар DarkRebel

Бренд Cupra показал дизайн будущих моделей на виртуальном шоу-каре DarkRebel.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Прототип получил классические пропорции, с длинным капотом и смещенной к корме кабиной, а также футуристичный аэродинамический обвес в стиле гоночных машин. В ближайшее время Cupra построит физическую модель шоу-кара, а затем покажет его товарный вариант.

Марка Cupra, отделившаяся от Seat в 2018 году, выделяется из сонма брендом Volkswagen Group именно дизайном. Достаточно посмотреть на серийный электрический кроссовер Tavascan или концепты UrbanRebel.

Представленный накануне DarkRebel идет ещё дальше. Создатели описывают его как «ви́дение будущего» и носителя «нефильтрованного ДНК „Купры“». И хотя шоу-кар существует лишь в метавселенной, любой желающий может внести вклад в постройку физической модели.

Формами Cupra DarkRebel напоминает классический шутинг-брейк. Длинный капот заканчивается заостренным передком. Кабина смещена назад для придания приятных глазу пропорций. В салоне установлены гоночные кресла-ковши, а вот в части мультимедиа компания решила использовать элементы геймификации. Такой подход, по мнению авторов шоу-кара, усиливает единения водителя с автомобилем.

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С помощью виртуальной лаборатории Hyper Configurator пользовали смогут поэкспериментировать с цветами, материалами и вариантами декора DarkRebel. На выбор будут предложены три «подпространства». В Exponential square доступны текстуры под минералы и камни, а также землистые оттенки.

В Exponential cube — неоновые краски, геометрические узоры и прочее. Самым радикальным окажется Exponential : в этой сюрреалистичной вселенной пользователь сможет целиком отдаться творчеству, поскольку в ней нет ограничений физического мира.

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