Mercedes представил роскошную версию электрического лифтбека EQS

Как сообщает издание SPEEDME.RU, немецкий автопроизводитель продемонстрировал лимитированную версию своего электрического EQS, которая получила название Manufaktur Signature Edition. Она поступит в дилерские центры в Америке и представит элементы ручной работы.

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Уточняется, что наибольшее внимание было уделено интерьеру, многие детали отделали кожей Наппа ручной работы. Сидения получили подголовники из микрофибры, а на центральной консоли появилась хромированная надпись «Manufaktur».