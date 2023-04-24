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Компания Mercedes представила роскошную версию электрического лифтбека EQS

Как сообщает издание SPEEDME.RU, немецкий автопроизводитель продемонстрировал лимитированную версию своего электрического EQS, которая получила название Manufaktur Signature Edition. Она поступит в дилерские центры в Америке и представит элементы ручной работы.

Mercedes представил роскошную версию электрического лифтбека EQS
© group-media.mercedes-benz.com

Уточняется, что наибольшее внимание было уделено интерьеру, многие детали отделали кожей Наппа ручной работы. Сидения получили подголовники из микрофибры, а на центральной консоли появилась хромированная надпись «Manufaktur».

Покупатели смогут выбрать один из двух представленных оттенков. Модель EQS 580 4Matic получила оттенки Silicon Grey с кожей Mystic Red или Rubellite Red Metallic с кожей Deep White, а AMG EQS - Night Black Magno или Kalahari Gold Magno.

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