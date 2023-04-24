Mercedes представил роскошную версию электрического лифтбека EQS

Компания Mercedes представила роскошную версию электрического лифтбека EQS
Как сообщает издание SPEEDME.RU, немецкий автопроизводитель продемонстрировал лимитированную версию своего электрического EQS, которая получила название Manufaktur Signature Edition. Она поступит в дилерские центры в Америке и представит элементы ручной работы.
Уточняется, что наибольшее внимание было уделено интерьеру, многие детали отделали кожей Наппа ручной работы. Сидения получили подголовники из микрофибры, а на центральной консоли появилась хромированная надпись «Manufaktur».
Покупатели смогут выбрать один из двух представленных оттенков. Модель EQS 580 4Matic получила оттенки Silicon Grey с кожей Mystic Red или Rubellite Red Metallic с кожей Deep White, а AMG EQS - Night Black Magno или Kalahari Gold Magno.