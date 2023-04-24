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GAC показал двухместный минивэн-внедорожник с автопилотом

Китайская компания GAC построила футуристичный минивэн для путешествий.

GAC показал двухместный минивэн-внедорожник с автопилотом
© Motor.ru

Концепт Vanlife создан в миланской студии бренда и демонстрирует компетенции команды Стефана Жанена, бывшего дизайнера Renault и Infiniti. Однообъемник оснащен автопилотом и приводится в движение электрической силовой установкой с твердотельным аккумулятором. Его конструкций предусмотрены места для отдыха и для сна — причем в салоне всего два посадочных места.

GAC Vanlife — второй концепт серии Car Culture 2.0, созданный под руководством Стефана Жанена, бывшего дизайнера Renault и Infiniti, а ныне главы центра стиля и НИОКР GAC в Милане. Однообъемник напоминает футуристичную версию Brubaker Box.

По задумке, прототип оснащен твердотельной батареей и автопилотом на базе лидаров («грибки» лазерных дальномеров расставлены по углам крыши), а в его конструкции используется вторичный пластик, алюминий и разного рода волокна.

Motor.ru
Motor.ru

Интересно, что в салоне машины, которая идеально бы смотрелась на фоне марсианских пейзажей, всего два места. Остальное пространство отведено под багажник и спальные места. Силовым элементом конструкции Vanlife выступает «пояс», на который «подвешиваются» канистры, рабочие столики и даже гамак. Ниша под лобовым стеклом предназначена для водяного бака либо фольгированного теплоотражателя. С внешней стороны кузова имеются выдвижные скамейки с подсветкой.

Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru

Первым концептом Стефана Жанена стал GAC Barchetta. Ему достались углепластиковая платформа-скейтборд с интегрированной ультраплоской батареей, внешняя оболочка из цельного алюминиевого листа и выдвижные «дуги» безопасности. Технических характеристик у этой машины тоже не было, поскольку, как и в случае с Van Life, важен только дизайн.

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