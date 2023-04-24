Автомобили Lada получат «дворники» отечественного производства

На автомобили Lada с 2024 года начнут устанавливать стеклоочистители российского производства, прежде автопроизводитель закупал эти компоненты у иностранных поставщиков, сообщает РБК со ссылкой на члена совета директоров НПК «Автоприбор» Даниила Черненко.

Согласно плану, с 2024 года владимирский завод «Автоприбор» будет ежегодно поставлять 100 тыс. рычагов и щеток стеклоочистителей (около 25% потребностей «АвтоВАЗа» в «дворниках»). Сумма контракта не уточняется.

Как отметили на «АвтоВАЗе», «Автоприбор» номинирован в качестве долгосрочного поставщика рычагов и щеток стеклоочистителей. Компания образована в июле 2018 года на базе действующей производственной площадки во Владимире, она считается крупнейшим в РФ производителем электрооборудования и комплектующих изделий для автосборочных предприятий.