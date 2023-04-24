Первый электрический Rolls-Royce окрасили в цвет редкого минерала

Компания Rolls-Royce показала купе Spectre в цвете редкого минерала морганита. Оттенок, созданный отделением Bespoke, так и называется, Morganite. Он представляет собой что-то среднее между лиловым и темно-розовым и на электрокаре сочетается с серым Gunmetal. Салон выставочного экземпляра купе отделали белой кожей, дубом к открытыми порами и деревянными панелями «Канадель», названными в честь одноименного местечка во Франции.

Фото: © Rolls-Royce © Rolls-Royce

На автосалоне в Шанхае компания Rolls-Royce показала электрическое купе Spectre в новой двухцветной окраске. Для капота, крыши и стоек машины использовали серый Gunmetal. А для панелей ниже подоконной линии — колер Morganite, названный в честь редкой разновидности минерала берилла с примесью марганца. В прочтении отделения Bespoke этот цвет представляет собой что-то среднее между лиловым и темно-розовым.

Впрочем, удивить выставочный экземпляр Specte мог не только расцветкой. Так, его двери декорировали деревянными панелями «Канадель». Их изготавливают из цельных кусков и устанавливают строго под углом в 55 градусов, что вызывает у находящихся в салоне ощущение постоянного движения. Сиденья купе обшили белой кожей Grace White с красными акцентами Ardent Red и монограммами RR c розовыми вставками Peony Pink. Накладка на передней панели — это «Тудорский дуб» с открытыми порами.