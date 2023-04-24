Первый электрический Rolls-Royce окрасили в цвет редкого минерала

Компания Rolls-Royce показала купе Spectre в цвете редкого минерала морганита. Оттенок, созданный отделением Bespoke, так и называется, Morganite. Он представляет собой что-то среднее между лиловым и темно-розовым и на электрокаре сочетается с серым Gunmetal. Салон выставочного экземпляра купе отделали белой кожей, дубом к открытыми порами и деревянными панелями «Канадель», названными в честь одноименного местечка во Франции.
На автосалоне в Шанхае компания Rolls-Royce показала электрическое купе Spectre в новой двухцветной окраске. Для капота, крыши и стоек машины использовали серый Gunmetal. А для панелей ниже подоконной линии — колер Morganite, названный в честь редкой разновидности минерала берилла с примесью марганца. В прочтении отделения Bespoke этот цвет представляет собой что-то среднее между лиловым и темно-розовым.
Впрочем, удивить выставочный экземпляр Specte мог не только расцветкой. Так, его двери декорировали деревянными панелями «Канадель». Их изготавливают из цельных кусков и устанавливают строго под углом в 55 градусов, что вызывает у находящихся в салоне ощущение постоянного движения. Сиденья купе обшили белой кожей Grace White с красными акцентами Ardent Red и монограммами RR c розовыми вставками Peony Pink. Накладка на передней панели — это «Тудорский дуб» с открытыми порами.
Купе Spectre — духовный наследник Phantom Coupé и замена фастбека Wraith. Электрокару первым досталась электронная архитектура «децентрализованного интеллекта», а мощность его силовой установки составила 430 киловатт (585 л.с.) и 900 Нм крутящего момента. Цифры неокончательные — они будут уточнены во втором квартале 2023 года. С места до ста электрическое суперкупе разгоняется за 4,5 секунды (Ghost — 4,8 c, Phantom — 5,3 c), дальность хода — 520 километров по циклу WLTP.