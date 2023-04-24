В России подорожал самый большой кроссовер Volkswagen

В России подорожал Volkswagen Talagon — самый большой кроссовер немецкой марки, который официально не представлен на рынке РФ. Если в начале года он стоил от 5,1 млн рублей, то теперь за него просят от 6,7 млн рублей. Самые дорогие машины предлагаются за 7,4 млн рублей, сообщают «Автоновости дня», ссылаясь на информацию с одного из классифайдов.