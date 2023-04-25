Компания Buick показала новый седан LaCrosse с необычным дизайном

Компания показала салон седана нового поколения: модель получила 30-дюймовый дисплей, объединяющий в себе цифровую «приборку» и тачскрин мультимедийной системы.

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Большой седан Buick LaCrosse актуальной генерации появился в 2016 году. Однако с тех пор модель успела изменить «ареал обитания»: в 2019-м она покинула американский рынок из-за «скромного» спроса; кроме того, концерн General Motors, которому принадлежит бренд, продолжает фокусироваться на сегменте SUV, избавляя «домашнюю» линейку от седанов и хэтчбеков. Теперь модель LaCrosse представлена только на «поднебесном» рынке, здесь скоро будет представлена «четырёхдверка» новой генерации.

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Внешность нового седана Buick LaCrosse была рассекречена в декабре прошлого года: фотографии экстерьера были опубликованы в базе китайского Минпрома. Модель получила совершенно новое и необычное оформление передней части. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в дизайне многое позаимствовано у Buick Century: у новинки похожим образом оформлены выштамповки на капоте, головная оптика получила иную форму, а крупная трапециевидная радиаторная решётка расходится в сторону ближе к нижней части переднего бампера.

Колеса.ру / салон Buick LaCrosse нового поколения

В ходе смены генерации модели изменили в том числе и корму: новую форму получила крышка багажника, а также задние фонари, которые теперь соединены между собой широкой полосой. Выше располагается логотип бренда. Создатели иначе оформили нижнюю часть заднего бампера с катафотами и патрубками выхлопной системы: им придали чуть вытянутую форму. Ещё LaCrosse следующего поколения снабдили новыми 18- и 19-дюймовыми колёсными дисками оригинального дизайна.

Колеса.ру / Buick LaCrosse нового поколения

Теперь компания Buick официально рассекретила интерьер нового седана LaCrosse. Судя по снимкам, большую часть передней панели займёт крупный изогнутый дисплей с разрешением 6K, объединяющий в себе цифровую «приборку» и тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ составляет 30 дюймов. В оформлении салона проглядывают черты, позаимствованные у салона Buick Electra E5.

Колеса.ру / Buick LaCrosse нового поколения

Модель получила «внутренние» дверные ручки в форме необычных бумерангов, светодиодную подсветку, а также «плавающую» центральную консоль с интегрированной панелью для беспроводной зарядки смартфонов. Также в салоне есть сенсорный блок управления климатической установкой и ряд физических кнопок, в том числе на водительской двери.

Со сменой поколения Buick LaCrosse потерял в длине: этот габарит у него равен 4996 мм, тогда как у предшественника – 5026 мм. При этом расстояние между осями осталось прежним – 2905 мм. Это значит, что «укорачивание» нового Buick LaCrosse не скажется на пространстве для ног водителя и пассажиров.

Колеса.ру / Buick LaCrosse нового поколения