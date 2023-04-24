"АвтоВАЗ" поднимет цены на свои автомобили

Компания АвтоВАЗ снова поднимет цены на две модели с 1 мая. Корректировка цен затронет автомобили Lada Granta и Niva Travel. Ожидается, что обновленные прайс-листы опубликуют уже через неделю, 1 мая. При этом удорожание затронет не все, а лишь некоторые модификации моделей: в среднем стоимость повысят в пределах 14-40 тысяч рублей. Минимальная стоимость «Гранты» составит 692 300 рублей, а базовое исполнение «Нивы» обойдется в 1 042 900 рублей.

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Стандартная комплектация Lada Granta в кузове седан прибавит в цене от 14 до 29 тысяч рублей и ее ценник составит 692 300 рублей. Топовая же версия обойдется в 864 900 рублей. Лифтбек прибавит больше — от 24 до 39 тысяч рублей. Исполнение Drive Active подорожает на 18-23 тысячи рублей -- самый бюджетный вариант у официальных дилеров будет стоить от 827 900 рублей.

Базовое исполнение Niva Travel подорожает на 28 тысяч рублей и будет стоить от 1 042 900 рублей, а версия с мультимедийной системой прибавит в цене 18 тысяч.