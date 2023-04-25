На российском рынке ждут поступления первых экземпляров автомобилей из Ирана.

«Машины хороши тем, что они простые», – Александр Трой, автоэксперт.

Российский автомобильный эксперт Трой заявил, что иранские автомобили будут конкурировать с продукцией АВТОВАЗа. Ведь они такие же по смыслу, как машины LADA. Максимально простые и ремонтопригодные. Чтобы починить машину из Ирана достаточно будет кувалды и привычных россиянам слов.

Иранские модели SAIPA максимально локализованы на местном рынке. Этого удалось добиться не только за счет местных производств, но и за счет максимального упрощения. Поэтому автомобили из Ирана не будут конкурировать с китайскими моделями, которые сегодня оснащены большим количеством электронных систем.