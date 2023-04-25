$81.27-0.2189.46+0.11

Александр Трой назвал простоту иранских автомашин преимуществом перед китайскими авто

На российском рынке ждут поступления первых экземпляров автомобилей из Ирана.

«Машины хороши тем, что они простые», – Александр Трой, автоэксперт.

Российский автомобильный эксперт Трой заявил, что иранские автомобили будут конкурировать с продукцией АВТОВАЗа. Ведь они такие же по смыслу, как машины LADA. Максимально простые и ремонтопригодные. Чтобы починить машину из Ирана достаточно будет кувалды и привычных россиянам слов.

Mercedes-Benz отключит российских пользователей от важного сервиса

Иранские модели SAIPA максимально локализованы на местном рынке. Этого удалось добиться не только за счет местных производств, но и за счет максимального упрощения. Поэтому автомобили из Ирана не будут конкурировать с китайскими моделями, которые сегодня оснащены большим количеством электронных систем.

Но как раз простота иранских автомобилей будет тем плюсом, за счет которых они могут пользоваться спросом в России. Особенно если ценники будут установлены привлекательные.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий