Александр Трой назвал простоту иранских автомашин преимуществом перед китайскими авто
На российском рынке ждут поступления первых экземпляров автомобилей из Ирана.
«Машины хороши тем, что они простые», – Александр Трой, автоэксперт.
Российский автомобильный эксперт Трой заявил, что иранские автомобили будут конкурировать с продукцией АВТОВАЗа. Ведь они такие же по смыслу, как машины LADA. Максимально простые и ремонтопригодные. Чтобы починить машину из Ирана достаточно будет кувалды и привычных россиянам слов.
Иранские модели SAIPA максимально локализованы на местном рынке. Этого удалось добиться не только за счет местных производств, но и за счет максимального упрощения. Поэтому автомобили из Ирана не будут конкурировать с китайскими моделями, которые сегодня оснащены большим количеством электронных систем.
Но как раз простота иранских автомобилей будет тем плюсом, за счет которых они могут пользоваться спросом в России. Особенно если ценники будут установлены привлекательные.
Александр Трой назвал простоту иранских автомашин преимуществом перед китайскими авто