«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz
Сделка по приобретению дилером «Автодом» российских активов Mercedes-Benz теперь закрыта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
«Автодому» перешло право на осуществление гарантийной поддержки машин данного бренда.
Сделка включают в себя завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую дочернюю компанию.
Немецкий производитель принял решение свернуть бизнес в России осенью прошлого года. Тогда стало известно, что компания продаст доли в своих дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье.
Минпромторг РФ подчеркивал, что окажет помощь новому владельцу активов Mercedes в России в подборе технологического партнера.
Ранее сообщалось, что центральный склад «Mercedes-Benz Rus» в ближайшем будущем собирается возобновить отгрузки деталей для автомобилей Mercedes.