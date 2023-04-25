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«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz

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Сделка по приобретению дилером «Автодом» российских активов Mercedes-Benz теперь закрыта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Автодому» перешло право на осуществление гарантийной поддержки машин данного бренда.

Сделка включают в себя завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую дочернюю компанию.

Немецкий производитель принял решение свернуть бизнес в России осенью прошлого года. Тогда стало известно, что компания продаст доли в своих дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье.

Минпромторг РФ подчеркивал, что окажет помощь новому владельцу активов Mercedes в России в подборе технологического партнера.

Ранее сообщалось, что центральный склад «Mercedes-Benz Rus» в ближайшем будущем собирается возобновить отгрузки деталей для автомобилей Mercedes.

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