«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz

Сделка по приобретению дилером «Автодом» российских активов Mercedes-Benz теперь закрыта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Автодому» перешло право на осуществление гарантийной поддержки машин данного бренда.

Сделка включают в себя завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую дочернюю компанию.

Немецкий производитель принял решение свернуть бизнес в России осенью прошлого года. Тогда стало известно, что компания продаст доли в своих дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье.

Минпромторг РФ подчеркивал, что окажет помощь новому владельцу активов Mercedes в России в подборе технологического партнера.