В России появились новые Toyota Avalon

Дилеры привезли в Россию новые седаны Toyota Avalon. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 модельного года без пробега просят от 4 350 000 рублей (если воспользоваться всеми складочными программами). В противном случае придется заплатить 5 150 000 рублей.

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Напомним, что Toyota Avalon собирают на предприятии FAW-Toyota в Китае (продано уже более 300 тысяч машин). К нам приехали седаны, под капотом у которых двигатель 2,5 литра. Он работает вместе с восьмиступенчатым "автоматом" и выдает 209 л.с.

В комплектации Exclusive есть следующие опции: семь подушек безопасности, система предотвращения столкновений, функция удержания в полосе, ассистенты при торможении и старте на уклоне, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подогревы сидений водители и пассажира, обогрев зеркал, беспроводная зарядка для телефона, комбинированная обивка салона, люк, камера 360°.