Выручка российских заводов Nissan, Hyundai и Toyota рухнула вчетверо

Убытки российских заводов Hyundai, Toyota и Nissan составили 57 миллиардов рублей.

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Как сообщает «Интерфакс», именно столько составил совокупный чистый убыток трех предприятий, которые являются основой автокластера Санкт-Петербурга, по РСБУ за 2022 год. Из финансовых отчетов заводов следует, что в 2021 году все они были прибыльными, а в 2022-м их суммарная выручка рухнула вчетверо — до 157,6 миллиарда рублей.

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Рекордный убыток во всей российской автопромышленности получила «дочка» Toyota: он составил 32 миллиарда рублей. При этом в самой компании не стали пояснять финансовую отчетность, отразив в ней прочие расходы на 47,5 миллиарда рублей — в эту сумму входят в том числе потери от простоев и списания активов.

Завод Toyota, который выпускал седаны Сamry и кроссоверы RAV4, находился в простое в весны 2022 года, а в сентябре представительство японской марки объявило о закрытии предприятия. В конце марта 2023 года сборочная площадка полностью перешла подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. А в апреле появилась информация, что на мощностях бывшего завода Toyota хотят собирать отечественные электромобили E-Neva от оборонного концерна «Алмаз-Антей».

Петербургский завод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) отразил второй по величине убыток после Toyota — его размер приблизился к 19 миллиардам рублей, а прочие расходы составили 56 миллиардов рублей. 18,4 миллиарда рублей из них пришлось на обесценение активов, а еще 6,4 миллиарда — на потери от простоев. Это предприятие также простаивает в весны 2022 года. Его дальнейшая судьба пока не определена, хотя продажу площадки в самой Hyundai называют «одним из вариантов». До прошлой весны там собирали Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio.

И, наконец, завод Nissan зафиксировал в отчетности за 2022 год прочие расходы в размере 12,5 миллиарда рублей, в том числе 9,3 миллиарда рублей — в связи со списанием активов и почти 840 миллионов рублей — потери от простоев. Чистый убыток российского завода компании превысил шесть миллиардов рублей.