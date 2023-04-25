Hyundai и SK On вложат $5 млрд в завод батарей для электрокаров в США

Южнокорейский конгломерат Hyundai Motor Group совместно с компанией SK On вложат почти $5 млрд в строительство завода по производству батарей для электромобилей в США. Об этом во вторник говорится в сообщении на сайте конгломерата.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Александр Демьянчук/ТАСС

Каждая из южнокорейских компаний вложит половину от названной суммы. Завод будет построен в американском штате Джорджия, производство планируется начать во второй половине 2025 года. Как предполагается, производственная площадка сможет обеспечить продукцией около 300 тыс. электрокаров в год.

В сообщении отмечается, что компании Hyundai Motor, Kia и Hyundai Mobis, входящие в конгломерат, одобрили соответствующие планы во вторник. В ноябре группа компаний подписала с SK On меморандум о взаимопонимании в отношении поставок аккумуляторов для электромобилей в Северной Америке. Совместное предприятие "укрепляет лидирующие позиции" Hyundai Motor Group на американском рынке, подчеркнули в компании.