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1 час назад

Hyundai и SK On вложат $5 млрд в завод по производству батарей для электромобилей в США

ТАСС

Южнокорейский конгломерат Hyundai Motor Group совместно с компанией SK On вложат почти $5 млрд в строительство завода по производству батарей для электромобилей в США. Об этом во вторник говорится в сообщении на сайте конгломерата.

Hyundai и SK On вложат $5 млрд в завод батарей для электрокаров в США
Фото: Александр Демьянчук/ТАССАлександр Демьянчук/ТАСС

Каждая из южнокорейских компаний вложит половину от названной суммы. Завод будет построен в американском штате Джорджия, производство планируется начать во второй половине 2025 года. Как предполагается, производственная площадка сможет обеспечить продукцией около 300 тыс. электрокаров в год.

В сообщении отмечается, что компании Hyundai Motor, Kia и Hyundai Mobis, входящие в конгломерат, одобрили соответствующие планы во вторник. В ноябре группа компаний подписала с SK On меморандум о взаимопонимании в отношении поставок аккумуляторов для электромобилей в Северной Америке. Совместное предприятие "укрепляет лидирующие позиции" Hyundai Motor Group на американском рынке, подчеркнули в компании.

На этой неделе в ходе государственного визита в США президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился с представителем руководства компании Netflix. После встречи Netflix объявила, что планирует вложить в производство южнокорейских фильмов и сериалов около $2,5 млрд в течение четырех лет. В Министерстве культуры, спорта и туризма Республики Корея заявили, что эта иностранная инвестиция станет крупнейшей для южнокорейской индустрии развлекательного контента и что она поможет создать 68 тыс. рабочих мест.

Автоновости,Hyundai,Kia,Netflix,Hyundai,
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