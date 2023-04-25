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59 минут назад

В Россию пришел китайский автомобильный дилер Meilin Auto

Газета.Ru

В России начала свою работу компания Meilin Auto, которая является филиалом одной из китайских корпораций с экспортной лицензией. Она планирует напрямую поставлять машины из Китая по параллельному импорту. Об этом сообщает autonews.ru.

Как заявил генеральный директор Meilin Чен Цзяхао, китайские автопроизводители, продающие автомобили в Европе и США, боятся попасть там под санкции за поставку машин в Россию. Поэтому поставляют автомобили не сами, а через китайские фирмы с экспортными лицензиями. Эти компании оформляют вывоз машин из Китая и продают их уже российским фирмам, которые ввозят автомобили в Россию как параллельный импорт. Meilin Auto же сама будет осуществлять всю цепочку поставки автомобиля в РФ.

Отмечается, что Meilin Auto планирует ввозить в Россию автомобили брендов Voyah, Hongqi и Li Auto. Кроме того, компания готова привозить европейские и американские машины под заказ. Речь идет об электромобилях Volkswagen, Cadillac, Tesla.

Ранее сообщалось, что компания «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. «Автодом» получил право осуществлять гарантийную поддержку машин Mercedes-Benz. Также «Автодом» в ближайшее время назовет технологического партнера для дальнейшей эксплуатации завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

Автоновости,Видео,Cadillac,Tesla,Volkswagen,Mercedes-Benz,
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