В России подскочили продажи премиальных и люксовых машин

Несмотря на беспрецедентные санкционные ограничения на поставку премиальных и люксовых автомобилей, по итогам марта 2023-го их продажи в нашей стране продолжали расти. При этом на складах дилеров еще остаются сотни таких машин, официально завезенных дистрибьюторами. К такому выводу пришли эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") на основе регистраций и данных AEБ.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как отмечается в исследовании (есть в распоряжении "Российской газеты"), среди люксовых марок больше других - до 18 автомобилей (+125%) приросли продажи английской Bentley.

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Таким образом, за март было продано больше половины квартального объема этого элитного бренда. И хотя продажи других шести люксовых марок, включая российский Aurus, по-прежнему носили эпизодический характер (от одной до пяти машин в месяц), уже можно говорить о том, что большая часть сегмента показала рост. Причем у Lamborghini он проявился даже в масштабах квартала (+50%). Один из дилеров этой марки успел в конце прошлого года открыть новый салон. И если раньше поставки были ограничены официальными квотами, то теперь, самостоятельно приобретая автомобили через все возможные каналы, бизнес получил неожиданную возможность расширяться.

Среди ведущих марок сегмента премиальных автомобилей счет сделок за месяц вновь стал исчисляться сотнями. Лидируют по-прежнему "немцы" - BMW (662 шт., +26%) и Mercedes-Benz (543 шт., +9%). Немного скромнее, но также с заметным ростом развивался бизнес Audi (250 шт., +21%) и Porsche (174 шт., +32%). В этой же группе нашлось место Lexus (371 шт., +40%). Больше сотни автомобилей за март продали Land Rover, Genesis и Tesla. При этом наилучшей динамикой (+57%) в марте отметилась Volvo.

В целом по итогам первого месяца весны можно было заметить, что сегмент люкс вырос до 38 автомобилей (+52%). Но в поквартальной статистике его объемы все еще почти в два раза меньше, чем год назад. Похожая картина в премиальном классе (2585 машин за март, +23% к февралю), но первый квартал 2023 года на 74% менее результативен, чем январь-март прошлого года. Также надо отметить, что среди премиальных марок еще можно было купить машины, которые обладают официальной, а не дилерской, как при параллельном импорте гарантией, и были завезены импортерами. В процентном соотношение доля таких машин оказалось наиболее масштабной у Mini (33,3%), остальные 66,7% пришлись на параллельный импорт. Также машины от дистрибьюторов сохранились на складах дилеров Audi, Genesis, Lexus, Mercedes-Benz и BMW.

Игроки авторитейла объясняют всплеск продаж машин премиального и люкс-классов в основном начавшимся в марте повышением курса основных валют по отношению к рублю и желанием клиентов вложиться на этом фоне в "железо". Другие говорят, что наконец отладили каналы альтернативного импорта, и именно это повлияло на рост. Так или иначе, порядка 90% автомобилей премиального сегмента и весь люкс попадает сейчас в нашу страну без помощи дистрибьюторов.

Прежде во время официальных поставок многие бренды могли себе позволить хэджировать риски, обеспечивать дилерам механизм "прайс-протекшн", то есть сохранение цены на заказанную машину независимо от роста курсов. В нынешних реалиях такие роскошные финансовые условия отсутствуют.