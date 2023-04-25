АвтоВАЗ выпустил Lada Vesta NG с новым вариатором и 122-сильным мотором

"Всего уже собрано три автомобиля с вариатором, первый был выпущен ранее, они не предназначены для продажи, будут проходить тесты и соответствующие калибровки. Начало серийного производства ожидается в 2024 году. Это не последние экземпляры, далее ещë будут собирать для полной отладки производства", - отмечают инсайдеры.