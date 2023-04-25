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АвтоВАЗ выпустил Lada Vesta NG с новым вариатором и 122-сильным мотором

Компания АвтоВАЗ собрала два автомобиля Vesta NG в кузове "универсал", оснащённых двигателем 1.8 литра (122 л.с.) и вариатором. Информация о происхождении вариатора держится в тайне, хотя все прекрасно знают, что это производитель из Поднебесной, сообщает паблик Avtograd news.

АвтоВАЗ выпустил Lada Vesta NG с новым вариатором и 122-сильным мотором
© Юрий Зубко/РГ

"Всего уже собрано три автомобиля с вариатором, первый был выпущен ранее, они не предназначены для продажи, будут проходить тесты и соответствующие калибровки. Начало серийного производства ожидается в 2024 году. Это не последние экземпляры, далее ещë будут собирать для полной отладки производства", - отмечают инсайдеры.

Серийное производство Lada Vesta NG было запущено в начале марта. Сборка модели осуществляется на заводе в Тольятти. Цены и состав комплектаций новинки пока не раскрываются.

Список силовых агрегатов будет представлен 8- и 16-клапанными бензиновыми двигателями 1,6 литра мощностью 90 и 106 л.с., агрегатированными 5-скоростной МКП.

Старт продаж новой Lada Vesta назначен на май.

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