АвтоВАЗ выпустил Lada Vesta NG с новым вариатором и 122-сильным мотором
Компания АвтоВАЗ собрала два автомобиля Vesta NG в кузове "универсал", оснащённых двигателем 1.8 литра (122 л.с.) и вариатором. Информация о происхождении вариатора держится в тайне, хотя все прекрасно знают, что это производитель из Поднебесной, сообщает паблик Avtograd news.
"Всего уже собрано три автомобиля с вариатором, первый был выпущен ранее, они не предназначены для продажи, будут проходить тесты и соответствующие калибровки. Начало серийного производства ожидается в 2024 году. Это не последние экземпляры, далее ещë будут собирать для полной отладки производства", - отмечают инсайдеры.
Серийное производство Lada Vesta NG было запущено в начале марта. Сборка модели осуществляется на заводе в Тольятти. Цены и состав комплектаций новинки пока не раскрываются.
Список силовых агрегатов будет представлен 8- и 16-клапанными бензиновыми двигателями 1,6 литра мощностью 90 и 106 л.с., агрегатированными 5-скоростной МКП.
Старт продаж новой Lada Vesta назначен на май.