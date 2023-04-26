Калужский автопром ждет перезагрузки

Делегация Калужской области приняла участие в XX Шанхайском международном автосалоне. "С коллегами из Минпромторга России работаем над возобновлением деятельности нашего автопрома. И не только", - рассказал глава региона Владислав Шапша о целях поездки. К слову, в этом году в выставке принимали участие более тысячи OEМ-производителей и производителей автокомпонентов. В 12 выставочных залах было представлено свыше 1,5 тысячи новых моделей автомобилей.

© Правительство Калужской области

Возобновление работы автопроизводителей - одна из ключевых задач поездки, заметил в свою очередь заместитель губернатора Владимир Попов. Делегация работала в Китае всю прошлую неделю. Программа обширна: встречи с руководством крупнейших китайских автоконцернов, посещение производственных площадок, переговоры о налаживании взаимодействия с топ-менеджментом ведущих предприятий автопрома КНР, презентации региона и его инвестиционного потенциала и, конечно, работа в рамках XX Шанхайского международного автосалона - одного из самых значимых мероприятий отрасли.

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В Шанхае губернатор Владислав Шапша провел переговоры с руководством одного из лидеров автомобильной промышленности Китая - компании FAW Trucks, сообщили в пресс-службе главы региона. Историческое название компании - Первый автомобильный завод. Он создавался при поддержке СССР и стоял у истоков китайского автопрома. Сейчас FAW - крупнейший производитель автомобилей в Китае, в том числе грузовиков и автобусов.

"Есть большой взаимный интерес к сотрудничеству. Пригласили наших партнеров приехать в Калужскую область. Побывали на нескольких производственных площадках. Провели еще ряд важных встреч с руководством китайских предприятий. Среди них крупнейшая строительная компания страны. Чанчуньская промышленная группа Сюйян. Презентовали наш регион, его инвестиционный потенциал. Обсудили перспективы сотрудничества", - написал Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Глава региона также сообщил о наращивании связей с крупнейшими китайскими автоконцернами, в том числе с производителями автокомпонентов.

"Провели целую серию встреч. Презентуем инвестиционный потенциал калужского автокластера. Вижу живую заинтересованность китайских партнеров в выходе на российский рынок. Обсуждаем возможности глубокой локализации производства у нас", - сообщил Владислав Шапша.

Не исключено, что на конвейерах калужского предприятия Volkswagen будут выпускать автомобили китайского автоконцерна Chery

Напомним, весной прошлого года в Калужской области было приостановлено производство легковых автомобилей Volkswagen, Mitsubishi, Peugeot, Citroen и Opel, грузовиков Volvo. Ситуация в отрасли и сегодня остается сложной.

- Ни одно промышленное предприятие в нашем регионе за прошедший год не закрылось. На предприятиях автопрома работа остановлена. При этом работники находятся в режиме простоя с соблюдением установленного трудовым законодательством порядка и с оплатой вынужденного простоя. В режиме простоя все автопроизводители и значительная часть производителей автокомпонентов, - пояснили "РГ" в правительстве региона. - Компании не заявляют об уходе с нашего рынка. Работа по возобновлению производства продолжается, в том числе совместно с Минпромторгом России и правительством РФ. Собственники производственных площадок осуществляют поиск потенциальных инвесторов.

Так, появилась информация, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила продажу калужского завода Volkswagen. Не исключено, что в итоге на его конвейерах будут выпускать автомобили китайского автоконцерна Chery. В правительстве региона эту информацию не комментируют, подчеркивая, что пока никаких соглашений не подписано. Напомним, Volkswagen приостановил производство на своих заводах в России в марте прошлого года. О том, что находится "на продвинутой стадии процесса продажи" своего завода в Калуге, заявила и германская компания Continental, занимающаяся производством шин и автокомпонентов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Continental Марк Зидлер. Continental заявила о приостановке производства и бизнеса в России в марте прошлого года, но позже предприятие в Калуге возобновило работу, как было сказано, "временно".

В не менее сложной ситуации оказались и российские предприятия автокластера, производящие комплектующие для известных марок. Сегодня, как пояснили "РГ" в региональном Министерстве экономического развития и промышленности, определенный интерес к производственным площадкам начинают проявлять компании из других регионов. При этом часть предприятий автокластера уже взаимодействуют с крупнейшими отечественными предприятиями автомобилестроительной отрасли, наладили поставки продукции на российские автозаводы. Так, "Калужский завод автомобильного электрооборудования" и "Автоэлектроника" имеют большие заказы от "АвтоВаза" на поставку элементной базы. Компании "Фуяо", "Лир" и "ЯПП" поставляют автокомплектующие на тульский завод "Хавал".

Однако режим простоя отразился на численности работающих в отрасли: специалисты уходят в поисках лучших условий. Так, по данным профильного министерства, снижение численности работающих на самых крупных автомобилестроительных производствах за год в целом составило около 14 процентов. "Массовых сокращений на предприятиях автопрома нет, и о них не заявляется. Основная численность работающих сохраняется, свои социальные обязательства перед ними работодатель выполняет", - подчеркнули в министерстве. При этом отмечается рост числа работающих в других отраслях промышленности, где сегодня наращиваются объемы производства. В частности, в энергетическом машиностроении, производстве компьютеров, стальных труб, бумажных изделий, одежды и других.

К слову, в Шанхае было подписано соглашение о намерениях с руководством компании Игбр Интернашнэл Сэплай Чейн Мэниджмэнт (Шанхай) Ко, Лтд (IGBR). "Наши китайские партнеры планируют реализацию инвестпроекта по строительству на Боровской площадке ОЭЗ "Калуга" завода по производству оборудования для нефтегазовой и геотермальной промышленности, теплоэнергетики", - написал Владислав Шапша в своем телеграм-канале. Он также уточнил, что IGBR работает в 11 странах мира. Компания планирует получить статус резидента ОЭЗ "Калуга". Сумма инвестиций в проект составит миллиард рублей.

Справка "РГ"

В 2022 году Китай (включая Тайвань и Гонконг) занял первое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области, в том числе второе - по экспорту и первое - по импорту. Основные статьи калужского экспорта в Китай в 2022 году - топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности, каучук, продовольственные товары и сырье. Основные статьи калужского импорта из Китая - машиностроительная продукция, продукция химической промышленности, текстиль, текстильные изделия и обувь.