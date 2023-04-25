Российских пользователей Mercedes-Benz отключат от важного сервиса

«Мы с сожалением сообщаем Вам, что сервис Mercedes me ID прекратит работу на российском рынке с 25.04.2023, замена сервиса не предусматривается. При определенных обстоятельствах деактивация сервиса может повлиять на другие существующие договоры, такие как Mercedes me connect», — отмечается в сообщении компании.