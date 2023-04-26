"Автоваз" намерен занять 10% рынка Узбекистана

Российский "Автоваз" готов организовать производство автомобилей Lada Vesta нового поколения в Узбекистане и выпускать 15 тыс. машин этой модели в год. Однако цель компании - выйти на производство 30 тыс. автомобилей Lada в год и занять 10% долю рынка Узбекистана. Об этом сообщил журналистам президент "Автоваза" Максим Соколов.
"В принципе, мы нацелены на стратегическое партнерство. Мы даем для производства наш флагманский продукт - Lada Vesta NG, она здесь представлена на стенде. <…> И по крайней мере в ближайшее время мы готовы возобновить выпуск. Главное, чтобы наши партнеры были готовы возобновить выпуск на уровне 15 тыс. автомобилей в год. В целом наш целевой ориентир - это 30 тыс. автомобилей в год, то есть примерно 10% от рынка Узбекистана, который сегодня составляет 300 тыс.", - сказал Соколов.
Глава компании подчеркнул, что речь идет не только о производстве Lada Vesta, но и о других моделях, в частности, Lada Granta.
Ранее Соколов заявлял, что "Автоваз" может наладить сборку автомобиля Lada Vesta нового поколения в Узбекистане. По его словам, в дальнейшем компания намерена углубить степень локализации сборки автомобилей в стране, "в частности, сварку и окраску".
В сентябре 2021 года "Автоваз" начал серийную сборку автомобилей Lada совместно с узбекской компанией Roodell на заводе ADM Jissakh, расположенном в свободной экономической зоне "Джизак" (Узбекистан). Позже производство было приостановлено.