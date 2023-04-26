"Автоваз" намерен занять 10% рынка Узбекистана

"В принципе, мы нацелены на стратегическое партнерство. Мы даем для производства наш флагманский продукт - Lada Vesta NG, она здесь представлена на стенде. <…> И по крайней мере в ближайшее время мы готовы возобновить выпуск. Главное, чтобы наши партнеры были готовы возобновить выпуск на уровне 15 тыс. автомобилей в год. В целом наш целевой ориентир - это 30 тыс. автомобилей в год, то есть примерно 10% от рынка Узбекистана, который сегодня составляет 300 тыс.", - сказал Соколов.