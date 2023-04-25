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«АвтоВАЗ» допустил сборку Lada Vesta в Узбекистане

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов не исключил возобновления сборки автомобилей в Узбекистане. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарной сессии на «Иннопроме» в Ташкенте, передает РИА Новости.

«АвтоВАЗ» может начать сборку Lada Vesta в Узбекистане
© РИА Новости

Соколов также отметил, что на конвейер завода партнера, вероятно, встанет новая Lada Vesta.

Ранее паблик «Купи Ладу автосалон в Тольятти», ссылаясь на фото приказа АвтоВАЗа, направленного руководителям дилерских центров Lada, сообщил, что с 1 мая вырастут цены на автомобили Lada Granta и Niva Travel. Минимальная цена «Гранты» будет составлять 692 300 рублей, а стоимость базовой версии «Нивы» составит 1 042 900 рублей. В среднем цены на машины увеличатся на 14-40 тысяч рублей.

До этого глава пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов поделился с «Российской газетой» своим мнением о стоимости новой машины Lada X-Cross 5. Производство модели стартует в ближайшем будущем в Санкт-Петербурге. По словам эксперта, автомобиль похож на кроссовер FAW Bestune T77, в этой связи на начальном этапе его стоимость будет примерно такой же. В настоящее время цена на китайский автомобиль составляет от 2 169 000 до 2 432 000 рублей.

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