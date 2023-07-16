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Почувствуй себя гонщиком: болиды в продаже

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Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II DTM. С молотка пустят седан с экстремальным аэродинамическим обвесом и 2,5-литровой рядной «четвёркой» Cosworth. Она развивает 370 лошадиных сил и 300 Нм, а сочетается с пятиступенчатой механикой 
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Максимальная скорость зависит от главной пары и составляет от 240 до 300 километров в час. В 1992 и 1993 годах этот автомобиль под управлением Бернда Шнайдера два раза занимал третье место по результатам сезона 
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Acura ARX-05. За 563 тысяч долларов продан прототип с шасси № 007, получивший в прошлом году три поул-позиции, в том числе на «24 часах Дайтоны» 
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Его пилоты дважды победили в соревнованиях и стали вице-чемпионами. 3,5-литровый 600-сильный турбомотор V6 совмещён с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac 
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Дрэгстер. В Красногорске продают болид для дрэга: цена — семь миллионов рублей. Мощность двенадцатилитрового мотора Chevrolet подняли до 1500 лошадиных сил. Двигатель совмещён с двухступенчатым автоматом 
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800-килограммовый автомобиль проходит 402 метра за 7,1 секунды. Хозяин готов предоставить машину в аренду на целый гоночный сезон. Вместе с дрэгстером покупатель получит прицеп для транспортировки 
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Pontiac Hill Climb Speedster. Первый гоночный автомобиль марки, выпущенный в 1926 году и проехавший с тех пор всего 36 тысяч километров, продают за 260 тысяч долларов 
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Машина с 3,1-литровым V6 и трёхступенчатой механикой однажды победила в своём классе на соревнованиях в Нью-Йорке и стала третьей в общем зачёте. Последний хозяин отреставрировал спидстер и вернул его в изначальное состояние 
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Ferrari F1-2000. Продан триумфальный болид Михаэля Шумахера 
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Именно за рулём этого автомобиля с шасси № 198 Красный барон в первый раз стал чемпионом в составе итальянской команды. 3,0-литровый 815-сильный атмосферник V10 сочетается с семиступенчатой «секвенталкой» 
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Ferrari F2003-GA. Другой чемпионский болид легендарного гонщика прошлой осенью ушёл с молотка за 14,87 миллиона долларов 
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На этом автомобиле с шасси № 229 немец двадцать лет назад получил свой шестой титул в королевских гонках. Пробег машины составляет меньше 250 километров 
© Motor.ru
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Ferrari F300. «Непобедимый» болид Михаэля Шумахера купили за 6 220 000 долларов. Машина с шасси № 187 — единственная Ferrari из Формулы-1, которая приняла участие более чем в трёх гонках и во всех победила 
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Автомобиль выпущен в 1998 году, а в 1999-м его приобрёл владелец, позднее выставивший на продажу. 805-сильный атмосферный V10 объёмом 3,0 литра совмещён с семиступенчатой секвентальной коробкой передач и задним приводом. Снаряжённая масса — всего 600 килограммов 
© Motor.ru

    Многие из нас хотели бы оказаться на месте профессионального гонщика и сесть за руль настоящего болида. Чаще всего это возможно, только если взять такой автомобиль в аренду и прохватить на нём по треку. Приобрести машину с богатой спортивной историей не всегда могут даже весьма обеспеченные люди: подобные прототипы нечасто появляются в свободной продаже. Впрочем, порой это всё же происходит: в нашей подборке представлены некоторые примеры. Эти гоночные болиды ищут новых владельцев прямо сейчас или совсем недавно нашли их.

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