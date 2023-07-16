Многие из нас хотели бы оказаться на месте профессионального гонщика и сесть за руль настоящего болида. Чаще всего это возможно, только если взять такой автомобиль в аренду и прохватить на нём по треку. Приобрести машину с богатой спортивной историей не всегда могут даже весьма обеспеченные люди: подобные прототипы нечасто появляются в свободной продаже. Впрочем, порой это всё же происходит: в нашей подборке представлены некоторые примеры. Эти гоночные болиды ищут новых владельцев прямо сейчас или совсем недавно нашли их.