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1 час назад

Автоэксперт Субботин не поддержал идею пожизненного запрета на аренду самокатов за пьяную езду

Газета.Ru

Автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин в интервью RT прокомментировал идею депутата Государственной думы Султана Хамзаева пожизненно запретить аренду средств индивидуальной мобильности (СИМ) для граждан, имеющих административное наказание за пьяное вождение самоката. По его мнению, данное наказание слишком суровое.

Автоэксперт выступил против пожизненного запрета на аренду самокатов за пьяную езду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно юридически выверенно подходить к этому. Штраф — да, но не более того. Наказание должно быть адекватно содеянному», — отметил эксперт.

Накануне Хамзаев направил обращение на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева, в котором предложил пожизненно запретить аренду самокатов за пьяную езду. Он напомнил, что законодательством не предусмотрено значимого наказания за езду и нарушение правил дорожного движения на СИМ в состоянии алкогольного опьянения. Парламентарий обратил внимание, что штрафы варьируются от 800 до 1,5 тыс. рублей.

Автоновости,Султан Хамзаев,Виталий Савельев,Минтранс РФ,Госдума,
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