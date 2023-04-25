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1 час назад

Mercedes-Benz отключит российских пользователей от важного сервиса

Алиса Селезнёва

Компания Mercedes-Benz AG проинформировала своих российских клиентов о прекращении с 25 апреля 2023 года работы электронного сервиса Mercedes me ID. Об этом сообщает Autonews.

Немецкий производитель принял решение свернуть бизнес в России осенью прошлого года. Тогда стало известно, что компания продаст доли в своих дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье. В апреле появилась информация о том, что дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz.

При этом решение Mercedes-Benz AG закрыть сервис Mercedes me ID лишит российских владельцев машин немецкой компании проводить различные операции с автомобилем удаленно.

В частности, через приложение можно было закрыть автомобиль, удаленно запустить двигатель или кондиционер. Также с помощью Mercedes me ID можно было припарковать машину просто стоя рядом с ней и найти машину на парковке.

Такой сервис был доступен для владельцев машин A-Класса, C-Класса, CLS, E-Класса, G-Класса и S-Класса.

В компании также отметили, что при определенных обстоятельствах деактивация сервиса может повлиять на другие существующие договоры, такие как Mercedes me connect.

Автоновости,Видео,Mercedes-Benz,
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