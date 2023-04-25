Новый владелец завода Mercedes-Benz в ближайшие дни возобновит отгрузки запчастей дилерам

Российский дилер «Автодом» возобновит поставки запчастей для автомобилей Mercedes-Benz

Дилерский холдинг официально объявил о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Речь в частности идет об автомобильном заводе «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» в подмосковном Есипово и официальном дистрибьюторе «Мерседес-Бенц Рус». Это дало «Автодому» право осуществлять техническое обслуживание автомобилей немецкой марки, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, а также возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада. Детали начнут поступать в Россию уже в ближайшие дни.

Видео дня

«Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний, — заявил генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский. — Сегодня всех волнует вопрос о том, что будет с заводом. В ближайшее время мы сможем назвать нашего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства. Важнейшим фактором для нас является сохранение рабочих мест сотрудников».

Ранее стало известно, что партнером «Автодома» выступит пока неназванный китайский бренд. Наиболее вероятным кандидатом считается марка Hongqi, принадлежащая государственному концерну FAW. В арсенале Hongqi есть модели, которые потенциально могут заменить россиянам Mercedes-Benz.

Помимо завода и дистрибьютора, «Автодому» также отошли «Мерседес-Бенц Банк Рус», лизинговая «дочка» «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» и компания «Мерседес-Бенц Капитал Рус, которая занималась лизингом, факторингом и страхованием автомобилей.