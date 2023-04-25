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10 минут назад

В Россию вновь начнут поставлять запчасти для автомобилей Mercedes-Benz

Motor.ru

Российский дилер «Автодом» возобновит поставки запчастей для автомобилей Mercedes-Benz

Новый владелец завода Mercedes-Benz в ближайшие дни возобновит отгрузки запчастей дилерам
Фото: Motor.ruMotor.ru

Дилерский холдинг официально объявил о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Речь в частности идет об автомобильном заводе «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» в подмосковном Есипово и официальном дистрибьюторе «Мерседес-Бенц Рус». Это дало «Автодому» право осуществлять техническое обслуживание автомобилей немецкой марки, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, а также возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада. Детали начнут поступать в Россию уже в ближайшие дни.

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«Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний, — заявил генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский. — Сегодня всех волнует вопрос о том, что будет с заводом. В ближайшее время мы сможем назвать нашего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства. Важнейшим фактором для нас является сохранение рабочих мест сотрудников».

Ранее стало известно, что партнером «Автодома» выступит пока неназванный китайский бренд. Наиболее вероятным кандидатом считается марка Hongqi, принадлежащая государственному концерну FAW. В арсенале Hongqi есть модели, которые потенциально могут заменить россиянам Mercedes-Benz.

Помимо завода и дистрибьютора, «Автодому» также отошли «Мерседес-Бенц Банк Рус», лизинговая «дочка» «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» и компания «Мерседес-Бенц Капитал Рус, которая занималась лизингом, факторингом и страхованием автомобилей.

О закрытии сделки по продаже подмосковного завода Mercedes-Benz стало известно еще на прошлой неделе — об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Сумма сделки до сих пор неизвестна. Ранее «Автодом» сообщал, что Mercedes-Benz будет предоставлен опцион на обратный выкуп своих активов «за справедливую рыночную цену, которая подлежит определению независимым оценщиком».

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