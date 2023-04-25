В Италии начали собирать копии китайского внедорожника BAIC BJ40

Компания DR Automobiles, которая продает китайские автомобили в Италии с 2006 года, только что объявила о создании нового бренда под названием Ickx. Его первый автомобиль, K2, представляет собой подозрительно знакомый внедорожник.

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Он создан на базе BAIC BJ40, при этом дизайн уж очень напоминает Jeep Wrangler с решеткой радиатора, которая имеет некоторое сходство с Range Rover. Ickx отмечает, что решетка полностью сделана из карбона, чтобы придать ей внушительный вид.

Угол въезда составляет 37 градусов, угол съезда — 31 градус, угол рампы — 23 градуса. 20-дюймовые колёса обеспечивают дорожный просвет 220 мм. Справляться с бездорожьем помогают передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и неразрезная задняя ось. K2 также использует электронную блокировку переднего и заднего дифференциалов и отключаемый полный привод.

Carakoom

Длина Ickx K2 составляет 4645 мм, что делает его примерно на 140 мм короче четырехдверного Jeep Wrangler. Он весит 2180 кг и может буксировать прицеп весом до 1500 кг.

Под капотом только один вариант двигателя — 2,0-литровый четырехцилиндровый дизель. Он развивает мощность 162 л.с. (119 кВт) и 380 Нм крутящего момента и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. K2 разгоняется до максимальной скорости 160 км/ч, а расход топлива составляет примерно 10,3 л/100 км.

Carakoom

В оснащение входит кожаная обивка, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль и многое другое. Он также поставляется со съемной жесткой крышей, как у Wrangler.