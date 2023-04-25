Китайская Livan объявила сроки появления в России кроссовера X3 Pro

Компания Livan начнет продажи кроссоверов X3 Pro в России в мае текущего года, сообщил автопроизводитель из КНР, передает портал "Китайские автомобили". Как рассказал гендиректор Livan International Дэн Сяодань, компактный бензиновый кроссовер Livan X3 Pro прошел процесс сертификации в России. Первая партия автомобилей отправится в РФ грузовым поездом Китай-Европа и будет доставлена в мае. В компании отметили, что сейчас еще один кроссовер и седан проходят сертификацию, их продажи в России начнутся во второй половине года. Livan X3 Pro - единственная модель бренда с двигателем внутреннего сгорания. Габариты кроссовера составляют 4005x1760x1575 мм при колесной базе 2480 мм, автомобиль создан на основе моделей Geely Vision X3 и Maple Leaf 30X. Паркетник получил мотор объемом 1,5 литра мощностью 113 л.с., который работает с 5-ступенчатой механикой или вариатором. Привод только передний. В Китае Livan X3 Pro стоит от 49,9 до 67,9 тыс. юаней (590-800 тыс. в пересчете на рубли). Ранее сообщалось, что китайская компания Xpeng представила на Шанхайском автосалоне электрический кроссовер G6.